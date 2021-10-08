Сингапур, 8 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Прибор, который может находить в воздухе в закрытых помещениях коронавирус SARS-CoV-2, создали ученые из Сингапура. Об этом 8 октября сообщается в пресс-релизе исследовательской группы из Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Научные работы показали, что контроль за воздушными массами обеспечивает более надежный уровень выявления РНК возбудителей вируса по сравнению с забором мазков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по мнению исследователей, это имеет несколько объяснений, главное из которых, что SARS-CoV-2 более распространен в воздухе, чем на поверхности.

«Ключевым моментом является обнаружение живого вируса в атмосфере, что позволит избегать общей изоляции, введения карантина и прочих мер», — отметил заместитель руководителя программы трансляционных исследований инфекционных заболеваний Национального университета профессор Пол Тамбиа.

Кроме того, он добавил, что созданный прибор способен обнаружить коронавирус в помещении, где находятся десятки людей и «вместо массового ПЦР-тестирования достаточно одного прибора».

При этом уточняется, что новое устройство «не очень громоздкое по размерам, но очень тяжелое» и добавляется, что один такой прибор может обслуживать помещение площадью 50−80 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минздрав РФ направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания ковид-сертификатов.