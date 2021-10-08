Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Батуми 8 октября частично обрушился пятиэтажный жилой дом, расположенный на улице 26 мая. Об этом сообщает «Общественное телевидение Грузии».

Jason Rosenberg Панорама Батуми

По данным журналистов, на место прибыли спасатели, а также бригады скорой помощи. По предварительной информации, под обломками находятся люди, ведутся поисковые работы.

По кадрам, видно, что рухнули все этажи одной из секций дома. Здание было построено в 80-е года прошлого века. Причина происшествия выясняется.