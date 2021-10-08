Сеул, 8 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 36 187 человек. Об этом 8 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По состоянию на 00:00 8 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 862 414 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 77,6%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 242 127 человек, препаратом AstraZeneca — 11 094 944 человека, препаратом Janssen — 1 456 251 человек, Moderna — 6 069 092 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 710 173 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 29 220 187 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2176 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 327 976.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 2,1 тыс. носителей коронавируса