Москва, 8 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Минздрав РФ направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания ковид-сертификатов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что идёт процесс согласования визита представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации «Спутника V». Предположительно, представители EMA могут посетить Россию в декабре.