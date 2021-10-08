Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону снова предупредили о сильном ветре. Такой прогноз дают синоптики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Ветреная погода сохранится в Ростове-на-Дону практически до конца текущей недели. Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается 8−9 октября.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности в связи с возможными обрывами линий электропередачи, падением деревьев и слабо укреплённых конструкций.