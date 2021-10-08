Москва, 8 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают реальных действий чиновников по снижению цен в том числе на непродовольственные товары.

geralt Рост

«Чиновникам платят немалые деньги не за пророчества, а за умение создавать условия для избежания кризисных ситуаций. Пока мы видим лишь беспомощные оханья и жонглирование статистическими данными», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Необходима борьба с монополиями в рамках перехода российской экономики на патриотические рельсы, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно прогнозу отдельных показателей инфляции на 2021−2024 годы, подготовленный Минэкономразвития, к концу 2021 года наиболее заметно вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе достигнет 7,2%. Это будет рекорд с 2015 года, пишут «Известия».