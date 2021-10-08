Канберра, 8 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В настоящее время в Западной Австралии наблюдается самый низкий уровень вакцинации среди всех штатов и территорий страны. Об этом 8 октября сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, отвечая на вопросы журналистов в ходе очередной пресс-конференции, посвященной коронавирусу, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В этой связи Хант призвал жителей Западной Австралии немедленно записаться на вакцинацию.

«Для Западной Австралии идея очень просто. Пожалуйста, не ждите и не сомневайтесь … Мы предполагаем, что на каком-то этапе, все будут подвержены воздействию COVID-19. И лучшая защита — это привиться», — отметил министр.

В настоящее время только 68,88% жителей Западной Австралии поставили первую прививку от COVID-19, и только 50,69% местного населения считаются полностью привитыми.