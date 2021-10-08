Канберра, 8 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Новый премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Доминик Перротте 7 октября объявил о множестве изменений в дорожной карте по выходу штата из локдауна в 9:00 по местному времени, а не как обычно в 11 утра. Примечательным является тот факт, что когда Перротте объявлял в ходе пресс-конференции ускоренный план по снятию ковид-ограничений рядом с ним не было главного санитарного врача Нового Южного Уэльса доктора Керри Чант. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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«Мои многочисленные источники, которым известно о дискуссиях, состоявшихся вчера вечером с доктором Чант, подтвердили, что она не полностью одобрила новую дорожную карту», —рассказал репортер Nine News Крис О'Киф.

Журналист также отметил, что главный санитарный врач «предупредила нового премьер-министра, что все эти изменения сопряжены с риском».

Как отмечают журналисты, роль Чант заключается в том, чтобы давать рекомендации правительству штата и не обязательно поддерживать его окончательные решения.