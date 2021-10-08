Сидней, Австралия, 8 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. До объявленного «Дня свободы», то есть снятия многих ковид-ограничений, в Сиднее осталось всего три дня. Тем не менее, измененная дорожная карта по выходу из локдауна вызывает тревогу. Так, в Федерации учителей штата Новый Южный Уэльс заявили, что были «ошеломлены» по поводу отказа от поэтапного возвращения детей в школы. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Теперь все школьники вернутся к очному обучению в Сиднее 25 октября, что премьер-министр штата Доминик Перротте назвал «большим облегчением».

В заявлении Федерации учителей Нового Южного Уэльса говорится, что обновленная информация демонстрирует «полное неуважение к учителям и выполняемой ими работе». В нем также отмечается, что работа по оценке вентиляции классов и других школьных помещений не проводилась, и только 85% учителей полностью вакцинированы от COVID-19.

Между тем, в Ассоциации медиков Австралии также заявили, что снятие локдауна в Сиднее будет осуществлено слишком быстро.