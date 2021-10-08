Джакарта, 8 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В целевой группе по борьбе с COVID-19 в Папуа заявили, что в настоящее время в ходе XX национальной недели спорта выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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У всех пациентов, подвергшихся воздействию коронавируса, были легкие симптомы.

В провинции Папуа признали, что на открытии недели спорта соблюдение протоколов здравоохранения было довольно слабым.

В Индонезии пообещали, что все спортсмены, подвергшиеся воздействию COVID-19, получат всё необходимое.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число заразившихся коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа выросло до 34.

Подробнее в материале:Воздействию COVID-19 на неделе спорта в Индонезии подверглись 34 человека