Шпицберген, Норвегия, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. На норвежском архипелаге Шпицберген у российского моряка выявлен коронавирус, это первый случай фиксации болезни на территории региона с начала пандемии. Об этом 8 октября сообщает Fiskeribladet.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Отмечается, что гражданин России был доставлен вертолетом в медицинское учреждение в Лонгьир

Власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Норвегии перестало действовать большинство ковид-ограничений. Среди прочего норвежское правительство отменило въездной карантин для непривитых жителей Швеции, направляющихся в Норвегию из Вермланда.