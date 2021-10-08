Мельбурн, Австралия, 8 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Виктория, расположенном на юго-востоке Австралии, выявили 1 838 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за всю историю пандемии. Суточный прирост новых случаев в штате составил 200 человек ровно. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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В этой связи незначительные изменения ковид-ограничений в штате вступят в силу 8 октября в 23:59 по местному времени. Главный санитарный врач штата Виктория профессор Бретт Саттон объявил, что школьники 3-х и последующих классов будут обязаны носить маски в классах, чтобы предотвратить передачу коронавируса. Ношение масок также будет «настоятельно рекомендовано» для детей младшего возраста.

В настоящее время 620 человек борются с COVID-19 в больницах Виктории, что на 56 больше, чем сутками ранее. 114 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, и 76 человек подключены к аппаратам ИВЛ.