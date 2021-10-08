Канберра, 8 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Поскольку школьники из двух самых крупных по численности населения штатов Австралии Нового Южного Уэльса и Виктории в течение нескольких недель вернуться за парты, опыт Великобритании по возобновлению очного обучения должен быть поучительным. Об этом 8 октября в эфире телеканала Nine News рассказала педиатр и эпидемиолог из Детского исследовательского института Мердока в Мельбурне Фиона Рассел.

All-mama.com Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По данным правительства Великобритании, когда школы в стране вновь открылись в начале прошлого месяца, был зафиксирован резкий скачок пропусков учащихся, связанных с COVID-19, —со 122 000 до 204 000 за две недели.

Профессор Рассел отмечает, что, когда школы откроются в Австралии, вероятно, увеличится число заболеваний COVID-19 среди непривитых людей. Маски будут обязательными для всех учителей и учащихся старших классов в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Они также будут рекомендованы для детей младшего школьного возраста, находящихся в закрытых помещениях, но передачу вируса, скорее всего это не остановит.

По словам Рассел, наиболее эффективным способом борьбы с распространением вируса станет деление учащихся на более мелкие группы, дети внутри которых будут больше общаться между собой, чем с остальными учащимися.