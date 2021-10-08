Сидней, Австралия, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Новая разновидность «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 была обнаружена в столице австралийского штата Новый Южный Уэльс Сиднее. Однако на данном этапе нет признаков того, что она более контагиозна или опасна, чем существующие штаммы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила главный санитарный врач штата Керри Чант, передает телеканал Nine News.

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Так, Чант объявила, что у восьми человек выявлена новая разновидность SARS-CoV-2, которая отличается от нынешних, циркулирующих в настоящее время в Сиднее. Семь из случаев заражения выявлены у членов одной и той же семьи.

«Нет никаких указаний на то, что этот новый штамм имеет какие-либо различия в отношении передачи, тяжести протекания или эффективности против него вакцин … Мы пытаемся установить причину происхождения и то, как произошло заражение», — отметила Чант.

В Новом Южном Уэльсе выявили 646 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Еще одиннадцать человек — две женщины и девять мужчин — скончались от COVID-19.