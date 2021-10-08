Тирасполь, 8 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В ходе 1618 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 397 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 58 190 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 53 539 человек, в том числе 109 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1376 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1369 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 399 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 105 человек. В республике зафиксировали два случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР в октябре эпидситуация стала резко ухудшаться. Из-за карантина в республике перевели на дистанционное обучение 117 классов в 45 школах.