Брисбен, Австралия, 8 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. 8 октября правительство штата Квинсленд, расположенного на юго-востоке Австралии, приняло решение ослабить некоторые антикоронавирусные ограничения после того, как в регионе не было зарегистрировано новых случаев SARS-CoV-2 за последние сутки при том, что в штате за последние 24 часа было проведено порядка 15 000 тестов на коронавирус. Об этом в ходе пресс-конференции объявила премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

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Палащук сообщила, что 8 октября с 16:00 по местного времени во всем штате будут действовать ограничения третьего уровня. Это означает, что, в частности, в частых домовладениях могут собираться до 100 человек. До 200 человек могут посещать свадьбы и похороны. Заполняемость стадионов увеличивается до 100%.

В то же время при проведении спортивных мероприятий граждане по-прежнему обязаны носить маски. Они должны это делать в аэропортах и при полете.

Родственники и друзья смогут посещать постояльцев в домах престарелых.