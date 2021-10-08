Канберра, 8 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. 8 октября Техническая консультативная группа по вопросам иммунизации населения Австралии (ATAGI) рекомендовала введение третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По расчетам экспертов ATAGI, лица старше 12 лет, страдающие от иммунодефицита, должны делать третью прививку через два-шесть месяцев после второй. Предпочтительно они получат такие мРНК-вакцины, как Pfizer или Moderna, хотя те, кто уже получил AstraZeneca, могут получить третью дозу этой же вакцины.

Считается, что около 500 000 австралийцев имеют ослабленную иммунную систему.

«К сожалению, для некоторых людей с иммунной системой, которая не работает так же хорошо, как у населения в целом, вакцины не могут обеспечить такую же защиту», — заявил в ходе пресс-конференции главный санитарный врач Австралии Пол Келли.