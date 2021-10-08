Канберра, 8 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Ситуация в Австралийской столичной территории резко ухудшилась, поскольку за сутки в регионе было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 8 октября объявила столичный министр здравоохранения Рэйчел Стивенс-Смит, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным столичного минздрава, 21 из новых случаев связан с известными цепочками заражения, а происхождение остальных 19 еще устанавливается.

На данный момент 96,7% жителей Канберры получили первую дозу вакцины от COVID-19. Чуть более 68% местного населения полностью вакцинированы.

В настоящее время в столичных больницах находятся 16 пациентов с COVID-19, шесть из которых находятся в реанимации. Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.