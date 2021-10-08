Канберра, 8 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Согласно обновленной статистике министерства здравоохранения Австралии, более 60% жителей страны считаются полностью вакцинированными от COVID-19. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

И А REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 7 октября более 12 миллионов австралийцев, или 60,2%, получили оба компонента вакцины. Опубликованные статистические данные показывают, что 81,5% жителей Австралии в возрасте старше 16 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.

За последние 24 часа в Австралии была поставлена 330 621 прививка от COVID-19. Всего в стране было введено 29,9 миллионов доз.

Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат, находится всего в одном дне от достижения еще одного значимого целевого показателя, поскольку почти 90% местного населения получили хотя бы одну дозу вакцины.