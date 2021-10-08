Мехико, 8 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Новую крупную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» получила Мексика. Об этом 8 октября сообщает минздрав страны.

(сс) Wotancito Пункт вакцинации против коронавируса в Мексике

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«В четверг Мексика получила 1,5 млн доз вакцины «Спутник V» (первого компонента) от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент страна получила в общей сложности 8,4 млн доз российского препарата.

Кроме того, добавляется, что встречавший вакцину в столичном аэропорту глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено сообщил, что полученный препарат будет использован для иммунизации населения штатов Мехико и Пуэбла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян заявила, что осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено.