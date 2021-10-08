Москва, 8 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Россию в декабре в ходе процедуры сертификации вакцины «Спутник V» могут приехать представители Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает РБК со ссылкой на Минздрав РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Отмечается, что в настоящее время идет согласование деталей визита специалистов ЕМА.

«Визит может состояться уже в декабре», — сообщили в министерстве.

Там также заявили, что министерство подготовило все запрошенные Еврокомиссией документы, необходимые для взаимного признания ковид-сертификатов стран ЕС и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что специалисты из Европейского агентства лекарственных средств не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.