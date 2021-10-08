В Минздраве назвали возможные сроки визита представителей ЕМА в РФ
Москва, 8 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Россию в декабре в ходе процедуры сертификации вакцины «Спутник V» могут приехать представители Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает РБК со ссылкой на Минздрав РФ.
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Отмечается, что в настоящее время идет согласование деталей визита специалистов ЕМА.
Там также заявили, что министерство подготовило все запрошенные Еврокомиссией документы, необходимые для взаимного признания ковид-сертификатов стран ЕС и России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что специалисты из Европейского агентства лекарственных средств не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».
По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.