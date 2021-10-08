Баку, , 10:09 — REGNUM Глава представительства Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейед Али Хаменеи в Баку Али Акбар Оджаг Неджат покинул Азербайджан. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на информацию из посольства Ирана в Азербайджане.

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В иранском диппредставительстве сообщили, что Неджат находится в Тегеране. Офис аятоллы Хаменеи и мечеть Хусейни, в здании которой находится офис, были закрыты по распоряжению азербайджанских властей. Поводом для этого стала сложная эпидемиологическая обстановка в Баку и то, что в офисе якобы не соблюдали правила профилактики эпидемии.

В посольстве Ирана в Азербайджане назвали эти обвинения «ложными» и сообщили, что офис Хаменеи будет вскоре открыт.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с начал проводить военные учения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по этому поводу.

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