Москва, 8 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР Леонид Куравлёв 8 октября отмечает 85-летний юбилей. За свою карьеру он снялся в более чем двух сотнях фильмов.

Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР Робинзон-Крузо (Леонид Куравлев)

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал Куравлёва «одним из лучших актёров в российском кинематографе за всю историю».

«Очень самобытный и своеобразный. Он играл совершенно разные роли, у него много комических и в то же время драматических, трагических ролей. Он украшает любой фильм», — подчеркнул в беседе с ТАСС Шахназаров.

По словам гендиректора «Мосфильма», Куравлёв является человеком необыкновенного обаяния и порядочности.

«Я им восхищаюсь и люблю его огромный талант», — добавил он.

Напомним, Леонид Куравлёв родился в Москве 8 октября 1936 года. За свою карьеру киноактера он снялся в более чем двух сотнях картин. Он стал известен благодаря роли в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень». Фильмы с его участием («Вий», «Золотой телёнок», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие), всегда были любимы зрителями. Народный артист РСФСР награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.