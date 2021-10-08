Киев, 8 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин как политик и глава государства вызывает уважение. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который поздравил российского лидера с днём рождения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Парламентарий подчеркнул, что к Владимиру Путину «каждый имеет право относиться по своему, у каждого может быть своя точка зрения».

«Всем хороший не будешь и не нужно», — отметил Кива.

«Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет её отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт», — написал в телеграмм-канале политик.

Он также отметил, что российский лидер «всё это делает в интересах своей страны и своего народа», что не может не вызывать уважения.

Кива добавил, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец», но «время всё расставит на свои места».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент РФ Владимир Путин отметил свой 69-й день рождения. В числе поздравивших российского лидера был и депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Кива. Он пожелал президенту РФ сил, божьего благословения и здоровья.