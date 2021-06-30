Киев, , 15:23 — REGNUM Русские и жители Украины — части одного народа. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 30 июня видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

В кадре депутат появился в шапке-ушанке с красной звездой.

«Мы — украинцы и русские — один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет», — сказал он.

Напомним, ранее на стадионе, где проходил футбольный матч между Украиной и Швецией, неизвестные напал на российского болельщика, пришедшего поддержать сборную Украины.

Читайте также: Болельщику с флагом РФ порвали футболку на матче Украина — Швеция

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о единстве народов России и Украины заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: украинцы и русские — это один народ