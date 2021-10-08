Байден: США поставляют вакцины безвозмездно, в отличие от России и Китая
Вашингтон, 8 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в отличие от России и Китая поставляют вакцины против COVID-19, не требуя ничего взамен, заявил президент США Джо Байден во время выступления о необходимости вакцинироваться.
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По его словам, «другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое, в то время как США предоставили больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны мира вместе взятые».
Он добавил, что власти США приобрели достаточно доз вакцины для того, чтобы каждый американец смог привиться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что почти 700 тысяч летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в США является шокирующим числом.
Она отметила, что американский президент Джо Байден неоднократно говорил об ответственности, которую он чувствует из-за всего происходящего в стране. Псаки подчеркнула, что именно поэтому глава государства сделал главным приоритетом своей деятельности борьбу с COVID-19 в США.
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