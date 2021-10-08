Новосибирск, 8 октября 2021, 09:43 — REGNUM Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия торжественно открылась 8 октября. В церемонии запуска линии принял участие заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Запуск линии по выпуску российских серверов
Запуск линии по выпуску российских серверов
Правительство Новосибирской области

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». Мощности и оборудование завода позволяют изготавливать печатные платы, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения.

«В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе — это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», — отметил Сергей Сёмка.

В рамках реализации национальных целей развития России — в контексте цифровой трансформации — в Новосибирской области ведётся масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе — производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».