Джакарта, , 09:28 — REGNUM Индонезия приглашает страны Центральной и Восточной Европы к совместной работе над восстановлением экономики, пострадавшей от пандемии, сообщает Republika.

Индонезия (сс) Prayitno

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла бизнес-форум Индонезия — Центральная и Восточная Европа (INACEE).

«Этот форум очень важен для оживления торговых и инвестиционных отношений и расширения экономического сотрудничества между Индонезией и странами Центральной и Восточной Европы», — заявила Ретно Марсуди.

Как минимум 347 индонезийских компаний и 45 европейских компаний зарегистрировались для участия в бизнес-форуме INACEE.

«Возрождение туризма должно быть приоритетным направлением нашего сотрудничества», — отметила глава МИД Индонезии.

Индонезия также поощряет использование цифровых технологий в экономическом сотрудничестве.

В Центральной и Восточной Европе проживает 406 миллионов человек. В настоящее время тремя крупнейшими партнерами Индонезии в регионе являются Россия, Турция и Украина. Напомним, во время пандемии общий объем торговли Индонезии со странами Центральной и Восточной Европы достиг $4,31 млрд.