Баку, 8 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 7 октября выявили 1013 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 853 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 489 226 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 469 665 человек, в том числе 1378 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 936 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6625 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1009 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9828 тестов. Выздоровевшими медики признали 1378 человек. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане более месяца сокращается число активных случаев заражения коронавирусом.