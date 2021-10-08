Белгород, 8 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Уволены с занимаемых должностей в правительстве Белгородской области два заместителя губернатора, сообщил 8 октября в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Флаг Белгородской области

Должностей лишились начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев и Наталия Зубарева, курирующая социальный блок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белгородский активист опубликовал данные, что дети чиновников получили в дар муниципальные квартиры.