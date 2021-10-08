Москва, 8 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Основными акционерами лишённого сегодня, 8 октября 2021 года, лицензии «Объединённого резервного банка» (Орбанк) были члены совета директоров, включая его председателя — Андрея Журавлева, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

В сообщении регулятора уточнялось, что московский банк, занимавший по размеру активов 289-е место в РФ, нарушал профильное законодательство, а его деятельность была направлена на обслуживание интересов руководства, собственников и связанных с ними компаний. На них, по данным ЦБ РФ, приходилась значительная часть кредитного портфеля, и существенная часть таких долгов была в виде низкокачественных ссуд.

Банк был учрежден в 1990 году. На конец июня 2021 года основных акционеров было пятеро (у каждого по 19,96%), четверо из них входили в совет директоров: председатель Андрей Журавлев, Андрей Сурин (директор ООО «Петробиз»), Юрий Хавкин (директор ООО «НТЦ «Измеритель»), Олег Глошкин (гендиректор ООО «Либра»). Также долю имел Марат Валиев.

На сайте кредитной организации сообщается, что Журавлев также является генеральным директором АО «Штрих-М».

Стоит отметить, что бенефициары связаны между собой через другие компании. Например, все пятеро акционеров банка владеют ООО «Либра», которую возглавляет Глошкин. Фирма работает на рынке недвижимости. А в ООО «НТЦ «Измеритель» присутствуют в качестве владельцев четверо членов совета директоров «Орбанка».

В 2020 году «Орбанк» указал объём чистой ссудной задолженности в размере 394,2 млн рублей. Активы банка относительно начала года уменьшились на 388,7 млн рублей.

«Чистая прибыль банка за 2020 год составила 438 тыс. рублей, что в два раза ниже показателя предшествующего года», — отмечается в документации АО.