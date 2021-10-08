Сухум, 8 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. 162 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 7 октября в ходе 529 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 207 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 42 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 28 503 носителя SARS-CoV-2. Из них 23 370 признаны выздоровевшими, в том числе 35 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 421 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 65 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 297 исследований. Случаев смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» не было.

Стоит отметить, что в Абхазии продолжает расти число пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в больницах. В сравнении с показателями прошлой недели, их стало больше примерно на 15%. Также примерно на 30% увеличилось число тяжелых случаев заболевания.