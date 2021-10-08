Токио, 8 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Япония не заключит с Россией мирного договора без решения территориального вопроса. Об этом 8 октября заявил новый японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Mobtada.com Фумио Кисида

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что председатель правительства Японии Фумио Кисида созвонился с президентом РоссииВладимиром Путиным и выразил надежду на продолжение переговоров по мирному договору.