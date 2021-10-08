Москва, 8 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв находится в настоящее время на самоизоляции. Об этом 8 октября сообщил его помощник, глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

Вени Марковски Михаил Горбачев

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При этом он подчеркнул, что политик здоров, COVID-19 он не болеет. Палажченко пояснил, что Горбачёв предпочёл уйти на карантин по рекомендации врачей.

«Карантин Михаил Сергеевич соблюдает, в его возрасте, конечно, надо придерживаться всех рекомендаций врачей, он это делает. Сроки карантина мы не комментируем», — заявил в беседе с Ura.ru глава пресс-службы фонда.

Добавим, что некоторые источники утверждают, что Горбачёв находится на самоизоляции уже больше месяца.

Палажченко подчеркнул, что даже на карантине Горбачёв внимательно следит за политической жизнью страны. Так, 7 октября экс-президент СССР поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.