Москва, 8 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Погода в Москве 8 октября определится частью скандинавского антициклона, сообщает центра «Фобос».

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

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"Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться центральной частью скандинавского антициклона, благодаря чему грядущий день снова обещает быть малооблачным, с существенными суточными колебаниями температуры», — рассказали синоптики.

В столице ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до 13 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.