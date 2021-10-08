Москва, 8 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Москве в пятницу, 8 октября, ожидается высокое атмосферное давление, небольшая облачность, без осадкови температура воздуха до +13 °C. Об этом 8 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +11… 13 °C, в Подмосковье — +9… 14 °C», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что атмосферное давление в этот день немного понизится и составит 765 мм рт. столба, что, по словам Синенкова, все равно существенно выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 12 октября в столицу России придут облачность, небольшие осадки и теплые ночи.