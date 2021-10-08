Москва, 8 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Центральный банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Объединенный резервный банк» («Орбанк», г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В течение года ЦБ РФ предупреждал руководство банка о нарушении законов, регулирующих банковскую деятельность. Но соответствующие выводы не были сделаны.

По величине активов «Орбанк» занимал 289-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 24 сентября аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер» (г. Москва).

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