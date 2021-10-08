Кишинёв, 8 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 7 октября выявили 1777 случаев заражения коронавирусом в ходе 8847 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 303 208 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 285 752 человек, в том числе 1512 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1848 пациентов с COVID-19, из которых 184 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6954 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 27 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1588 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 8688 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1378 человек, скончались 26 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии продолжают расти темпы распространения коронавируса. Также в республике увеличивается число тяжелобольных пациентов с COVID-19.