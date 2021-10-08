Южная Корея, 8 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 23 новобранцев Учебного центра в южнокорейском уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо, а также у семи представителей сухопутных войск.

Известно, что очередное групповое заражение в Учебном центре произошло спустя одиннадцать месяцев.

Четверо военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 252.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1895.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2176 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 327 976.

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