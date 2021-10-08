Ташкент, 8 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. На текущей неделе в Узбекистане ожидается резкое похолодание. Об этом 8 октября передает ИА REGNUM со ссылкой на Узгидромет.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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В сообщении говорится, что 9−11 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится очередное вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской частью России.

«Ожидается понижение температуры воздуха на 10−12°. Днем 9−10 октября температура составит 10−13° тепла, ночью 10−11 октября 2−5° тепла. По северу ночью 9−10 октября местами заморозки до 0−3° мороза», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 9−10 октября местами по республике пройдут дожди. В горах осадки (дождь, снег), местами сильные, с ухудшением видимости. Кроме того, 9−10 октября местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.