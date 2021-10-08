Сеул, 8 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2176 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2145 случаев заражения локальные, ещё 31 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 327 976.

Известно, что среднесуточное число инфицированных превышает отметку 2000 человек на протяжении трёх дней подряд. Медики ожидают дальнейшего роста числа заражённых после предстоящих выходных дней с 9 по 11 октября.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на десять человек — до 2554 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

7 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 3269 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 292 091.