Москва, 8 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. С 12 октября в столицу России придут облачность, небольшие осадки и теплые ночи. Об этом 8 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Andrey Осенняя Москва

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«До середины следующей недели атмосферное давление будет еще высоким, а затем его понижение начнется 12 октября. Но ничего плохого не будет: будет более облачно, осадки, но небольшие. Так что печалиться не нужно», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, синоптик указал, что в результате этого температура воздуха в ночное время повысится до +8 °C, а днем она будет составлять +7… +12 °C.

«Заморозков не будет. При облачной погоде потеплеет ночью. Ночные температуры прогнозируются от плюс трех до восьми градусов, а дневные — от плюс семи до 12 градусов», — уточнил Вильфанд.

При этом он отметил, что жителям Москвы не стоит окончательно прощаться с золотой осенью из-за перемены характера погоды, так как у них, вероятнее всего, еще будет возможность насладиться красками осени, переливающимися на солнце.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 8 октября, в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +11…+13 °С.