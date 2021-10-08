Хабаровск, 8 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве завершился XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». Архитекторы Хабаровского края на суд жюри представили сразу 35 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

Читайте также: В Москве в 2021 году реставрируют 14 объектов культурного наследия

«Мы привезли проекты, реализуемые у нас в сферах спорта, образования, культуры, здравоохранения, транспорта и развлечений. Среди них были жилищные комплексы, аквапарк, школы и детские сады, а также дорога «Обход Хабаровска». Вместе, как экспозиция, они и получили поощрение экспертов», — рассказал заместитель министра строительства — главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.

Проекты автотрассы «Обход Хабаровска» и аквапарка в Хабаровске признаны одними из лучших — отмечены дипломом президента Союза архитекторов России, а также серебряным знаком в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».

Фестиваль «Зодчество» — один из крупнейших ежегодных смотров национальных достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности в городах и регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в процессе реставрации находятся 14 объектов культурного наследия со сложными архитектурными элементами.