Москва, , 08:18 — REGNUM Ответные меры со стороны России в отношении НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате, при этом уже решено, что они затронут Военную миссию связи Североатлантического альянса в Москве, которое действует под эгидой посольства Бельгии. Об этом 8 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что миссия призвана содействовать расширению диалога между РФ и НАТО путём обеспечения взаимодействия между Военным комитетом альянса в Брюсселе и Министерством обороны РФ. Однако сотрудничество по военной линии между Россией и альянсом было заморожено по инициативе НАТО после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому, как отметил собеседник издания, в миссии «можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно» для обеспечения её целей.

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Источники издания не исключили, что Россия сама пойдёт на закрытие своей миссии при НАТО.

«Если альянс не придёт в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — подчеркнул один из собеседников газеты.

Что касается Информационного бюро НАТО в Москве, то источники затруднились ответить, затронут ли его какие-либо ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября НАТО объявило о своём решении сократить российскую миссию в Брюсселе с 20 до десяти человек. Восьмерых дипломатов лишили аккредитации, ещё две позиции сократили. Источники в НАТО сообщили журналистам, что лишённые аккредитации дипломаты якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия руководство НАТО не стали неожиданностью для Москвы, поскольку численность российского представительства «уже радикально сокращалась и в 2015 и в 2018 годах», однако поразили своей «бесцеремонностью». По её словам, Москва проработает меры в ответ на такие недружественные шаги.

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