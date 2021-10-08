Рига, 8 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Решение об обязательной вакцинации от COVID-19 всех занятых в общественном секторе приняли власти Латвии. Об этом 8 октября сообщил на пресс-конференции по итогам заседания совета по кризисному управлению латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

NIAID Вакцинация

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Также он рассказал, что правительством страны планируется предусмотреть более широкие требования к работникам частного сектора, которые тоже должны быть вакцинированы.

Кроме того, Кариньш отметил, что также планируется введение работы в удаленном формате и добавил, что в связи с этим латвийское правительство также перейдет на дистанционный режим работы на время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Латвии, невакцинированные от коронавирусной инфекции, не смогут посещать магазины в республике.