Москва, 8 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, были переданы российской стороной в представительство Евросоюза ещё в сентябре, сообщил источник в министерстве здравоохранения России.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — цитирует РБК собеседника.

Таким образом он опроверг слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера, который заявил, что необходимые для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов не были подготовлены российской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июля в странах Европейского союза действует система признания цифровых сертификатов о ковид-статусе. Она позволяет гражданам путешествовать между странами, избегая лишних проверок в связи с распространением коронавируса. Так, сертификат может удостоверить факт вакцинации, отрицательный тест COVID-19 или то, что владелец недавно переболел.