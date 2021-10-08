Тегеран, 8 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. 7 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 122 012, причем 233 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 233 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 122 012», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 625 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1742 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 169 999 пациентов из общего числа 5 674 083 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5549 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 43 543 099 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.