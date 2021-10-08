Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Неравенство в распределении вакцин от COVID-19 среди стран мира провоцирует распространение новых штаммов коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 7 октября на пресс-конференции

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

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По его словам, такая ситуация в свою очередь приводит к миллионам новых летальных исходов и продолжению экономических неурядиц. Генсек считает, что в итоге мир может потерять триллионы долларов.

Гутерреш отметил, что для преодоления неравенства в распределении вакцин требуется мобилизовать $8 млрд. По оценкам главы ООН, такая сумма поможет вакцинации 40% населения мира к концу 2021 года. Он полагает, что иначе человечеству угрожает появление нового штамма коронавируса, что это сделает бессмысленными усилия международного сообщества по иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для вакцинации от коронавирусной инфекции 70% мирового населения необходимо не менее 11 млрд доз вакцин.