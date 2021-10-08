Вашингтон, 8 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Обращение о закупке 40 истребителей F-16 и модернизации 80 уже имеющихся на вооружении американских истребителей сделало к США правительство Турции. Об этом 8 октября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция, США

По данным агентства, сделка оценивается в миллиарды долларов, но в настоящее время находится на рассмотрении госдепартаментом США и входящим в структуру Пентагона ведомством, ответственным за поставки военной техники и оружия за рубеж. Отмечается, что даже после одобрения сделки этими ведомствами её может заблокировать Конгресс. Конгрессмены не раз обращались с призывом к администрации Белого дома оказать давление на правительство Турции в связи с закупкой Анкарой в России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 в 2017 году.

На запрос агентства в американское внешнеполитическое ведомство Госдеп США отказался от комментариев до тех пор, пока предполагаемая сделка по вооружению не будет официально представлена в Конгрессе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил покупку у России ЗРС С-400 отказом США передать Анкаре американские системы ПВО Patriot.