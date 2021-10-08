Новосибирск, 8 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Новосибирскому государственному художественному музею выдали предупреждение за нарушение сроков размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщило региональное управление Федеральной антимонопольной службы России.

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«Новосибирское УФАС России признало Новосибирский государственный художественный музей виновным в совершении административного правонарушения и назначило административное наказание в виде предупреждения», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что нарушения выявлены при проведении конкурса на разработку проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности здания музея. Выяснилось, что в ЕИС положение о закупках размещено не в полном объеме, без приложений, перечисленных в положении о закупках. Также допущено нарушение порядка организации и проведения торгов.